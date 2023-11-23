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Kulüp başkanının cenazesi mezarlığa götürülürken davul zurna çaldı!

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç’in (44), cenazesinde davul zurna çalındığı ortaya çıktı. Çukurova'da yaşayan bazı Arap kökenli aileler, yakınları için cenazelerde aynı zamanda 'acının simgesi’ olarak da davul zurna çaldırıyor.

23.11.2023 - 15:17 | | Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)
Kulüp başkanının cenazesi mezarlığa götürülürken davul zurna çaldı!

Olay Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. 21 Kasım akşam saatlerinde Gözlükule Mahallesi'ndeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi.

Site girişine pusu kuran şüpheliler, amatör futbol liginde mücadele eden Musalla Gücü Spor Kulübü Başkanı Tuncay Gengeç yönetimindeki 33 AIT 093 plakalı hafif ticari araca uzun namlulu tüfek ve tabancayla ateş açtı.

Kulüp başkanının cenazesi mezarlığa götürülürken davul zurna çaldı

Araca kurşun yağdıran şüpheliler, otomobille kaçtı. Saldırıda ağır yaralanan 2 çocuk babası Gengeç, götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Gengeç, Tarsus Güney Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kulüp başkanının cenazesi mezarlığa götürülürken davul zurna çaldı

Bu arada Gengeç'in cenazesinde yakınlarının davul- zurna çaldırdığı ortaya çıktı. Cenaze, mezarlığa götürülürken de davul zurnanın yanı sara trampet çalındığı görüldü.

Kulüp başkanının cenazesi mezarlığa götürülürken davul zurna çaldı

Çukurova'da yaşayan bazı Arap kökenli aileler, ölen kişinin genç olması halinde cenazesinde aynı zamanda 'acının simgesi’ olarak da davul zurna çaldırıyor. (DHA)

 

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