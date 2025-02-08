Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Grand Kartal Otel kaçak' haberlerine yalanlama
08.02.2025 - 18:03Güncellenme Tarihi:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, kamuoyuna yansıya "Grand Kartal Otel kaçak" iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, otelin Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunduğu belirtildi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından Bolu Kartakaya'da meydana gelen otel faciasına ilişkin önemli bir duyuru yapıldı.
"BELGELER SAVCILIĞA TESLİM EDİLDİ"
"Grand Kartal Otel kaçak" iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Grand Kartal Otel'in, yangının yaşandığı tarihte geçerli olan, Bolu İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ile bu ruhsata istinaden verilmiş turizm işletme belgesi bulunmaktadır.
Söz konusu otele ilişkin belgeler, soruşturmayı yürüten Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmiştir."