Kültür ve Turizm Bakanlığı uyardı! 7 farklı yazıda kapatılmaları emredildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı turizm işletmesi belgesi alması gereken işletmelere ilişkin bilgilendirme notu yayımladı. 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu'nun 5'inci maddesinde yetkili idare tarafından iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilen konaklama işletmelerinin bu ruhsatı aldıkları tarihten itibaren altı ay içinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletmesi belgesi almaları zorunlu kılınmıştı. Bu belgeyi yasal süresinde almayan konaklama tesisleri faaliyetini sürdüremiyor.

RUHSATININ OLMASI LAZIM

Hürriyet'te yer alan habere göre; bir tesisin turizm işletme belgesi alabilmesi için öncelik şart işyeri açma ve çalışma ruhsatına sahip olması gerekiyor. Bu ruhsat, yangın yeterlilik raporu dahil olmak üzere farklı kriterlerin incelenmesi sonrasında belediyeler ya da İl Özel İdaresi tarafından veriliyor.

VALİLİK VE BELEDİYELERİ 7 KEZ YAZI YAZILDI

Bu zorunluluğa rağmen Turizm İşletme Belgesi almayan tesislere karşı azami hassasiyet gösterilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 21.07.2023 - 31.05.2024 - 07.06.2024 tarihlerinde 81 il valiliğine ve belediyelere, 27.06.2024 tarihinde İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlemeye yetkili tüm idarelere (Belediye mücavir alanlarında belediyeler, mücavir alan dışında İl Özel İdare), 22.11.2024 tarihinde 81 il valiliğine ve belediyelere bildirim yapıldı.

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27.01.2025 ve 29.01.2025 tarihinde de iki ayrı yazı ile birlikte aynı hususlar bir kez daha hatırlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından valilik ve belediyelere, 2023 yılının temmuz ayından bu yana 7 farklı yazıyla "turizm işletme belgesi olmayan tesislerin kapatılmasına dair" bildirim yapıldı.