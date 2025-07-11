Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Güvenli, huzurlu ve büyük Türkiye dönemi, 'Terörsüz Türkiye' ile başlıyor

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin kararlı duruşuyla şekillenen ortak irade, teröre karşı yeni ve güçlü bir süreci başlatmıştır. Terörden arındırılmış bir Türkiye hedefiyle atılan her adım; milletimizin inancı, devletimizin kararlılığıyla birleşerek kalıcı huzurun ve istikrarlı yarınların temelini atmaktadır. Bu güçlü birliktelik, güvenli ve müreffeh bir Türkiye'nin kapılarını açmaktadır. Artık yeni bir dönemin eşiğindeyiz. Güvenli, huzurlu ve büyük Türkiye dönemi 'Terörsüz Türkiye' ile başlıyor" ifadelerini kullandı.