Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu’dan Spotify’a eleştiri

Mumcu, Spotify’ın Türkiye’de faaliyet göstermesine rağmen ülkede bir temsilcilik açmadığını ve yerli müzik kültürüne yönelik herhangi bir sorumluluk üstlenmediğini vurguladı.

Sanatçıların dijital mecralarda muhatap bulamamasının ciddi bir sorun olduğunu belirten Mumcu, bu durumun yapıcı bir diyalog ve somut adımlarla çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Vergisel yükümlülüklerin yerine getirilmemesinin yanı sıra, içerik algoritmalarında nitelikten ziyade sansasyona öncelik verilmesini eleştiren Mumcu; argo, şiddet ve yasaklı madde kullanımını özendirici içeriklerin platform listelerinde öne çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.