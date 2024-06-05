Külliye'de Erdoğan-Akşener görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul edecek.
05.06.2024 - 12:25 |
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in biraraya geleceği öğrenildi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'i kabul edecektir." ifadelerini kullandı.