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Kullandığı 3 katlı binayı çöp eve çevirdi! Binayı kamyonlarla boşalttılar

Yetkililerin ağzı açık kaldı. Bursa’da yaşayan İsmet D.'nin çöp eve çevirdiği 3 katlı binasının her katından kamyon kamyon atık malzeme çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine gelen temizlik görevlileri, 3 katlı binanın yaklaşık 3 günde boşaltılabileceğini ifade etti.

18.07.2023 - 14:29 | | İHA
Kullandığı 3 katlı binayı çöp eve çevirdi! Binayı kamyonlarla boşalttılar

Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde 3 katlı binasını çöp yuvasına çeviren adama mahalleli daha fazla dayanamadı. 2. Karahan Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir binada yaşayan İsmet D., yıllardır yaşadığı binanın katlarını dışarıdan topladığı çöplerle doldurdu.

Kullandığı 3 katlı binayı çöp eve çevirdi Binayı kamyonlarla boşalttılar

Binadan gelen kokular üzerine nefes alamayan mahalleli, durumu Osmangazi Belediyesi Temizlik Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler karşılaştıkları manzara karşısında şok yaşadı. İçeri zorlukla giren temizlik ekipleri, içeriden kamyon kamyon çöp çıkartırken, bakımsızlıktan sarkan ağacı da kesmek zorunda kaldı. Kamyonlarla taşınan çöplerden binanı tamamen boşaltılmasının 3 gün sürebileceği ifade edildi.

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