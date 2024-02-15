Küçükçekmece'deki AK Parti programına saldırı! 'Bu bir terör girişimidir, planlı eylemdir'

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasına silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırıdan son anda kurtulan Aziz Yeniay, açıklamada bulundu.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: Oradaki görüşmede iki farklı firmadan bahsediyoruz. Bir de siyasi figür bir araya geldiler. Sizinle ilgili ciddi manada tehdit söz konusu. Ona ulaşabilir misiniz, saldırı planlanıyor. Şu şu bölgelerde saldırı gerçekleşecek. Tabi yine ciddiye almadık. Ancak oradan ayrılmak için söylemek isteneni söyledik ve teşekkür ettik. Ancak o gün belirlenmiş olan adreste, bizlerle bekleyen sivil memurlar dışarıda kontrol yaptılar. Biz de tam dışarı çıkarken bir arkadaşımız bir şey sorabilir miyim dedi. O soru sorulmasaydı biz de dışarıda olacak. O esnada otomatik silahlarla taramaya başladılar.

PLANLI BİR EYLEM

Bu kadar tesadüfün bir araya gelmesi çok anlamlı değil. Bu bir terör saldırısıdır, bu bir planlı eylemdir. Ancak seçildiği yer, mekan ve zaman dilimi belki de hedef şaşırtmak isteyenleri arz edebilir. Bütün bunların hepsi savcılık tarafından titizlikle incelenmektedir. Kanaatimiz bu olayın tamamen planlı bir terör girişimi ve tamamen bize yönelik.

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GARİP ŞEYLER OLUYOR

Bizim bölgede hiç kimseyle bireysel husumetimiz söz konusu değil. Alacak verecek söz konusu değil. Bu tamamen siyasi figüre, bir yerel belediye başkan adayına yönelik terör girişimidir. Tabi o arada başka garip şeyler oluyor. Henüz daha sahadan çıkmadım. Dışarıda güvenlik oluşturulmasına rağmen silahın nereden ateş edildiğini bilmiyoruz. Bir kaç dakika sonra arkadaşlar bu bize yönelik bir saldırı değildir, bu adil bir olaydır. Şaşırtıcı bir bilgi oldu. Henüz daha emniyet gelmedi, olay belli değil.

BU BİLGİYİ KULAĞINIZA KİM FISILDADI?

Akabinde hemen siyasi figür belediye başkanları peş peşe açıklama yaptılar. Siyasi bir olay değildir, bu tamamen adil bir olaydır. Ben de orada şunu sordum. Henüz biz daha olay yerindeyiz, devletin bilmediği, emniyet birimlerinin bilmediği bir noktada faillerle ilgili bir bilgi olmadan siz bu bilgiyi nereden aldınız, kulağınıza kim fısıldadı, ya da ne yapmak istiyorsunuz diye bir dizi soru sordum.

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TEHLİKELİ BİR TİYATRO

Sonra başka bir kişi bendim diyor. Arkadaşlar çok tehlikeli bir tiyatro oynanıyor. Bunlardan henüz daha 26'sı yakalandı, 16'sı tutuklu, 4'ü salıverildi, bunlardan 4 tanesinin çocuk olduğunu daha sonra öğreniyoruz.