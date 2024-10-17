Küçükçekmece’de dehşet anları! Cadde ortasında silahlı saldırı

Olay, saat 16.15 sıralarında Gültepe Mahallesi, Bağlar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre R.M. ve Y.T. berber dükkanından çıktıkları sırada maskeli ve silahlı iki kişi tarafından cadde üzerinde takip edilmeye başlandı. Kısa süre sonra şüpheliler yanlarında bulunan silah ile iki arkadaşa ateş etmeye başladı. R.M. ve Y.T. bacaklarından yaralanırken saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında bazı dükkanlara ve araçlara mermilerin isabet ettiği öğrenildi. Ekiplerin yaptığı çalışama sonrasında yaralanan iki kişinin uyuşturucu suçundan çok sayıda suç kaydı olduğu anlaşıldı.