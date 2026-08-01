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GündemKüçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı: 1 kişi dumandan etkilendi
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Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı: 1 kişi dumandan etkilendi

01.08.2026 - 10:01Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı: 1 kişi dumandan etkilendi

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.

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Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Küçükçekmecede alevler geceyi aydınlattı: 1 kişi dumandan etkilendi

Binanın 5'inci katında oturan ve dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alevlerin yükseldiği çatıda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı: 1 kişi dumandan etkilendi
#Gündem

Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı: 1 kişi dumandan etkilendi