Küçükçekmece'de alevler geceyi aydınlattı: 1 kişi dumandan etkilendi
01.08.2026 - 10:01Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın söndürülürken 1 kişi dumandan etkilendi.
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Fevzi Çakmak Mahallesi Akçalar Sokak’taki 5 katlı binanın çatısında saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binanın 5'inci katında oturan ve dumandan etkilenen bir kişi, sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Alevlerin yükseldiği çatıda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.