GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKimsenin kullanmadığı arazide başladı! Şimdi 10 binden fazla ağacı var
HaberlerGündem Haberleri Kimsenin kullanmadığı arazide başladı! Şimdi 10 binden fazla ağacı var

Kimsenin kullanmadığı arazide başladı! Şimdi 10 binden fazla ağacı var

01.08.2026 - 10:37Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Yıllarca boş kalan engebeli arazileri değerlendiren üretici, 10 yılda 10 binden fazla organik vişne ağacı yetiştirdi. Bugün hem atıl arazileri üretime kazandırıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Kimsenin kullanmadığı arazide başladı! Şimdi 10 binden fazla ağacı var

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde organik vişne yetiştiriciliği her geçen yıl artarken, üretici Gürsel Arslan yaklaşık 10 yıl önce kullanılmayan engebeli tarım arazilerinde vişne bahçeleri kurmaya başladı.

2Kimsenin kullanmadığı arazide başladı! Şimdi 10 binden fazla ağacı var

Arslan, zamanla üretim alanını genişleterek 250 dekarlık alanda 10 binin üzerinde vişne ağacı yetiştirmeyi başardı. Zorlu arazi şartlarına rağmen üretimini sürdüren Arslan, organik yöntemlerle yetiştirdiği vişneleri sanayiye hammadde olarak kazandırırken, bölgede meyveciliğin gelişmesine de katkı sunuyor.

3Kimsenin kullanmadığı arazide başladı! Şimdi 10 binden fazla ağacı var

Atıl durumdaki tarım arazilerini üretime kazandıran vişne bahçeleriyle dikkat çeken Arslan'ın çalışmaları, Erzincan'da organik tarım ve sanayi meyveciliğinin gelişimine örnek gösteriliyor.