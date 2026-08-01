Kimsenin kullanmadığı arazide başladı! Şimdi 10 binden fazla ağacı var
01.08.2026 - 10:37Güncellenme Tarihi:
Yıllarca boş kalan engebeli arazileri değerlendiren üretici, 10 yılda 10 binden fazla organik vişne ağacı yetiştirdi. Bugün hem atıl arazileri üretime kazandırıyor hem de bölge ekonomisine katkı sağlıyor.
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Arslan, zamanla üretim alanını genişleterek 250 dekarlık alanda 10 binin üzerinde vişne ağacı yetiştirmeyi başardı. Zorlu arazi şartlarına rağmen üretimini sürdüren Arslan, organik yöntemlerle yetiştirdiği vişneleri sanayiye hammadde olarak kazandırırken, bölgede meyveciliğin gelişmesine de katkı sunuyor.
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Atıl durumdaki tarım arazilerini üretime kazandıran vişne bahçeleriyle dikkat çeken Arslan'ın çalışmaları, Erzincan'da organik tarım ve sanayi meyveciliğinin gelişimine örnek gösteriliyor.