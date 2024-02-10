Küçükçekmece saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı oldu.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz:

İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay’a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun.

BAKAN YERLİKAYA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:

Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay’ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum.

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BAKAN TUNÇ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıyla ilgili CNN Türk'e konuştu. Çelik "Yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun diliyorum. Bu saldırıyı lanetliyoruz. Emniyetimiz işin başındadır. Bu eylemi gerçekleştirenlerin yakalanacağından şüphemiz yoktur" dedi.

BAKAN GÖKTAŞ

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başkan adayımıza, teşkilatımıza ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışımızı lekelemeye çalışan, ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, huzur ve güvenine kasteden hiçbir saldırı ve tehdit amacına ulaşamayacaktır.

BAKAN IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı en ağır şekilde lanetliyorum. Yaralanan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyor, Sayın Aziz Yeniay’a ve İstanbul teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin huzuruna, iradesine, demokrasimize yönelik hiçbir saldırı ve tehdit maksadına ulaşamayacaktır.

BAKAN YUMAKLI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması sırasında yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Başkan adayımıza, teşkilatımıza ve yaralılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Demokrasi yarışımızı lekelemeye çalışan, ülkemizin ve milletimizin birlik, beraberlik, huzur ve güvenine kasteden hiçbir saldırı ve tehdit amacına ulaşamayacaktır.

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BAKAN IŞIKHAN

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında gerçekleştirilen silahlı saldırıyı en ağır şekilde lanetliyorum. Yaralanan vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyor, Sayın Aziz Yeniay’a ve İstanbul teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin huzuruna, iradesine, demokrasimize yönelik hiçbir saldırı ve tehdit maksadına ulaşamayacaktır.

BAKAN YUMAKLI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı esnada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı lanetliyor, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin huzuruna ve demokrasimize yapılan hiçbir saldırı amacına ulaşamayacaktır.

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BAKAN BOLAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat:

Küçükçekmece'de seçim çalışmaları esnasında Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay ve ekibine yönelik gerçekleştirilen vahşi saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kıymetli vatandaşımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Bu barbarca eylem, demokrasimize ve toplumsal dayanışmamıza yapılmış bir saldırıdır ve sorumluların adalet önüne çıkarılması için gerekli adımlar hızla atılmaktadır. Olaya maruz kalan kıymetli vatandaşlarımıza, Sayın Aziz Yeniay, ekibi ve tüm parti mensuplarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

BAKAN URALOĞLU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sn. Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında aday tanıtım etkinliğine gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Eski Türkiye’ye özlem duyanlar şunu unutmamalı ki; bu saldırılar bizleri doğru bildiğimiz demokrasi yolundan alıkoyamayacak!

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş:

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a seçim çalışmaları esnasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyorum. Demokrasinin en önemli göstergelerinden olan özgür seçim ortamında sıkılan her kurşun, millî iradeye karşı yapılmış bir eylemdir. Bugüne kadar demokrasimizi hedef alan hiçbir eylem amacına ulaşamadı, asla ulaşamayacak. Emniyet güçlerimizin bu saldırının faillerini yakalayacağına ve hukukun gereğinin yapılacağına olan inancım tamdır. Saldırıda ağır yaralan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum.

AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe:

Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın Aziz Yeniay'’ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece Adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!

ÖZGÜR ÖZEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel:

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!

EKREM İMAMOĞLU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu:

Küçükçekmece’deki bugün yaşanan olayın AK Parti adayı ile ilgisi olmadığını ve yaşamını yitiren kimsenin olmadığını öğrenmek içimizi rahatlattı. Başka bir asayiş olayı nedeniyle yaralanan vatandaşımıza acil şifa ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

CHP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇELİK

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyor ve lanetliyorum. Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Seçim sürecini bu tür saldırılarla başka yöne çekmek isteyenlere karşı çok dikkatli olacağız. Kimseye birlik ve beraberliğimizi bozacağı fırsatı tanımayacağız."