Kritik güvenlik zirvesi sona erdi: Teröristan kurulmasına asla izin verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek güvenlik toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde yapılan güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantıya, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısı ve terörle mücadele konularının ele alındığı bildirildi.

'SINIR ÖTESİNDE BİR TERÖRİSTAN KURULMASINA ASLA MÜSAADE EDİLMEYECEK'

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında düzenlenen güvenlik toplantısında, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısı ile terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Toplantıda, terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiparane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir "teröristan" kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi.

GÜVENLİK ZİRVESİ NEDİR?

Güvenlik Zirvesi, Türkiye'nin iç ve dış tehditlerine karşı alınacak önlemleri belirlemek, askeri ve siyasi stratejileri gözden geçirmek amacıyla yapılan önemli bir toplantıdır. Zirvede ülkenin güvenliğini tehdit eden güncel meseleler, terörle mücadele, sınır güvenliği, uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler ve istihbarat raporları masaya yatırılır. Bu zirveler, genellikle ülkenin bekası açısından kritik dönemlerde yapılır ve alınan kararlar gizlilik esasıyla yürütülür.

Haberin Devamı