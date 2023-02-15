Kral Charles, İngiltere’deki Türkleri ve Suriyelileri ziyaret etti

Kral Charles, dün Londra’nın Hounslow bölgesinde gelen yardımları hazırlayan Türkleri ziyaret etti. Buckingham Saray’ından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Majesteleri Hounslow'da, Türkiye'de afetten etkilenen insanlar için yiyecek, battaniye ve sıcak tutan kıyafetleri toplayan, paketleyen ve nakliyesini organize eden gönüllülerle buluştu.





Toplum merkezi, Batı Londra'daki Türk diasporası için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemektedir ve buradaki gönüllüler bugüne kadar, battaniyeler ve kışlık giysiler de dahil olmak üzere 100'den fazla yardım paletinin toplanmasını koordine etti” denildi. Merkezdeki gönüllüler, Kral Charles’a çay ikram etti.

Kral Charles’ın Trafalgar Meydanı'nda, Suriye topluluğu üyelerinin bir araya gelebileceği geçici bir Suriye topluluğu çadırı olan Suriye Evi'ni kurduğu belirtildi.