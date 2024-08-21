KPSS sonuçları erken açıklanır mı, KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak 2024? KPSS ÖABT sonuçları erken mi açıklanacak?

Lisans mezunu adayların kamuda memur olmak için girdikleri GK-GY ve Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT için meraklı bekleyiş devam ediyor. ÖSYM takviminde sınav sonuçları açıklanma tarihi bilgisine yer verse de sosyal medyada sonuçların erken açıklanacağı iddia edildi. Sonuç belgelerine T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişim sağlanacak. Peki, KPSS ne zaman açıklanacak 2024, KPSS sonuçları erken açıklanır mı 2024?

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

2024 KPSS Lisans sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak, ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre sonuçların 23 Ağustos 2024 tarihinde erişime açılacağı belirtiliyor.

ÖSYM bazen sınav sonuçlarını belirlenen tarihten önce açıklayabiliyor. Ancak bu yıl KPSS sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağına dair resmi bir bilgi bulunmuyor. ÖSYM'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak duyuruları takip etmekte fayda var.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre, KPSS Lisans sınav sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler.

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