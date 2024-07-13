KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2024! KPSS sınavında kalem veriliyor mu? KPSS sınavına giderken alınması gerekenler neler, KPSS sınavında hangi belgeler gerekli?

14 Temmuz 2024 tarihinde yapılacak olan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Aynı gün gerçekleştirilecek olan KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için ise adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına giremeyecek. Adaylar KPSS sınavına girerken yanımızda olması gerekenler 2024 için araştırmalar başladı. Peki, KPSS sınavında kalem veriliyor mu? KPSS sınavına giderken alınması gerekenler neler, KPSS sınavında hangi belgeler gerekli?

KPSS SINAVLARINA KAÇ KİŞİ KATILACAK

14 Temmuz’da yapılacak Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumuna 1 milyon 470 bin 487 aday başvuru yaptı. Bu adayların 526 bin 947’si öğleden sonraki Eğitim Bilimleri oturumuna da katılacak. 20-21 Temmuz’da yapılacak Alan Bilgisi oturumlarına da 171 bin 655 aday katılacak. Ceza İnfaz Kurumları’nda hükümlü ve tutuklu olarak bulunan 185 aday Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna, 54 aday ise Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 4 bin 17 binada toplam 75 bin 64 salonda, Eğitim Bilimleri oturumu ise bin 315 binada toplam 25 bin 346 salonda uygulanacak.

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KPSS SINAVINDA KALEM VERİLİYOR MU?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavına girecek adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak.

KPSS SINAVINA GİDERKEN ALINMASI GEREKENLER NELER, KPSS SINAVINDA HANGİ BELGELER GEREKLİ?

Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.

Sınava giriş belgesi

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, metal para, anahtarlıksız basit ev anahtarı, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

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Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarlagelmeleri kesinlikle yasaktır.