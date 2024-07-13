KPSS sınav giriş belgesi siyah beyaz olur mu, KPSS sınav giriş belgesi renkli mi olmalı? KPSS sınav giriş belgesi renkli olmak zorunda mı?

KPSS sınav giriş belgeleri siyah beyaz olur m, KPSS sınav giriş belgesi renkli olur mu? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2024 KPSS B Grubu lisans sınavına girecek kamu personeli adaylar sınav giriş belgesine yönelik ayrıntıları sorguluyor.

14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.



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KPSS GİRİŞ BELGESİ SİYAH BEYAZ OLUR MU?

Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.

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aBelge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.