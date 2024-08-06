KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti 2024 ve tarihi! Ortaöğretim KPSS geç başvuru nasıl yapılır, ortaöğretim geç başvuru ücreti nereye yatırılır?
KPSS Ortaöğretim 2024 geç başvuru tarihleri ve ücreti ile ilgili araştırmalar yoğunlaştı. 18-30 Temmuz tarihleri arasında başvuru sürecini tamamlanmasının ardından gözler geç başvuru tarihlerine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuzda, Eylül ayında gerçekleştirilecek sınavın geç başvuru tarihleri ve ücretleri açıklanmıştı. Peki, 2024 KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar? Ortaöğretim KPSS geç başvuru nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından düzenlenecek KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvuru süreci başladı. Ortaöğretim kurumlarından mezun olan ya da olacakların katılım sağlayacağı sınav için geç başvuru ücreti sorgulanıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar ve sınav ne zaman yapılacak?
KPSS ortaöğretim geç başvuru ücreti ne kadar?
2024 KPSS Ortaöğretim sınavı için geç başvuru süreci 6 Ağustos'ta başladı, 7 Ağustos'ta sona erecek. KPSS Ortaöğretim sınavının geç başvuru ücreti, standart ücretin yüzde 50’si olarak alınıyor. Bu da 525 TL’te denk geliyor.
Ortaöğretim KPSS sınavı ne zaman?
KPSS Ortaöğretim sınavı, 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 4 Ekim 2024'te ilan edilecek.
KPSS ortaöğretim geç başvurular nasıl yapılır?
Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden yapılabilir.