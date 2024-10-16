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KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı

2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı.

16.10.2024 - 11:19 |
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Öte yandan sınava katılan adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.

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