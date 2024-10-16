KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınavı sonuçları açıklandı
2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı sonuçları açıklandı.
16.10.2024 - 11:19 |
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.
Öte yandan sınava katılan adayların cevap kağıtları da ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 gün süreyle erişime açıldı.