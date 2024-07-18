KPSS-2024/6 MEB sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçları ilan edildi. 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
18.07.2024 - 16:59 |
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapıldı.
ÖSYM AÇIKLADI
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
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