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KPSS-2024/6 MEB sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih sonuçları ilan edildi. 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

18.07.2024 - 16:59 |
KPSS-2024/6 MEB sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları! ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapıldı.

ÖSYM AÇIKLADI

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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