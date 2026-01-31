Köyüne dönene büyük destek! Gençlere ve kadınlara özel kontenjan: Tarımda %70 geri ödemesiz destek paketi yürürlükte

GAZETE VATAN ANA SAYFA
31.01.2026 - 17:25
Köyüne dönmek isteyenlere müjde: 2026 yılı kırsal kalkınmada devrim yılı oluyor! Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üretimi artırmak ve tersine göçü teşvik etmek amacıyla hazırlanan dev destek paketini açıkladı. Daha önce %50 olan hibe oranları %70'e çıkarılırken; bütçenin büyük bir kısmı kadınlara ve gençlere ayrıldı. Artık sadece traktör değil, yapay zekalı tarım robotları da devlet desteğiyle alınabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı itibarıyla kırsal kalkınmada stratejik bir dönüşümün düğmesine bastı. Yeni destek paketiyle, hem geleneksel tarım güçlendiriliyor hem de modern teknolojilerin köylere taşınması hedefleniyor.

HİBE ORANLARINDA REKOR ARTIŞ: %70 GERİ ÖDEMESİZ!

Bakan İbrahim Yumaklı, destek oranlarının %50'den %70'e yükseltildiğini duyurdu. En kritik gelişme ise desteklerin artık KDV dahil hesaplanacak olması. Bu sayede üreticinin cebinden çıkacak maliyet yükü minimuma indirilerek, yatırım iştahının artırılması hedefleniyor.

KADIN VE GENÇ GİRİŞİMCİLERE POZİTİF AYRIMCILIK

Yeni pakette "pozitif ayrımcılık" ilkesi ön planda:

  • Bütçe Garantisi: Toplam bütçenin en az %20'si doğrudan kadın ve genç girişimcilere ayrılacak.

  • Öncelikli Değerlendirme: Kadınların ve gençlerin başvuruları puanlama sisteminde üst sıralarda yer alacak.

  • Örgütlenme Avantajı: Birinci derece tarımsal örgütler üzerinden yapılan başvurular ek avantajlar sağlayacak.

AKILLI TARIM DÖNEMİ BAŞLIYOR

2026 paketiyle birlikte tarım, teknolojiyle buluşuyor. Destek kapsamına alınan yeni alanlar şunlar:

  • Yapay zekâ destekli üretim modelleri.

  • Robotik ve otomasyon teknolojileri.

  • Dijital ve akıllı tarım sistemleri.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Destekten yararlanmak isteyenler için süreç oldukça şeffaf:

  1. Vatandaşlık: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

  2. Kişisel Başvuru: Gerçek kişi olarak T.C. kimlik numarası ile başvuru yapmak.

  3. Proje Onayı: Hazırlanan üretim ve yatırım planının Bakanlık kriterlerine uygun bulunması.

