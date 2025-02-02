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KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı finansal desteğin üst sınırı 10 milyon liraya çıkarıldı

02.02.2025 - 08:14Güncellenme Tarihi:
KOSGEB'in KOBİ'lere sağladığı finansal desteğin üst sınırı 10 milyon liraya çıkarıldı

KOSGEB, KOBİ’lere yönelik sağladığı finansal desteğin üst sınırını 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltti.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla KOSGEB’in sağladığı finansal desteğin üst sınırı 3 milyon liradan 10 milyon liraya yükseltildi.

Öte yandan “KOSGEB Tarafından Verilecek Hizmetler ve Desteklerden Yararlanacak İşletmelere İlişkin Sektörel ve Bölgesel Önceliklerin Belirlenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” da yürürlüğe girdi.

Buna göre, imalat sanayi sektöründeki işletmeler öncelikli olarak desteklenecek. KOSGEB tarafından yürütülecek program, proje, hizmet ve desteklerin özelliği dikkate alınarak, coğrafi uygulama alanlarına göre değişen destek oranı, limiti, kota ve kontenjan uygulamaları gerçekleştirilebilecek.

 

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