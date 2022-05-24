KoronavirÃ¼sÃ¼ atlatan kiÅŸilerin uzun dÃ¶nem takiplerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± EskiÅŸehir Åžehir Hastanesi'ndeki Covid-19 SonrasÄ± Ä°zlem Merkezi'ndeÂ 2 bin 500 hastanÄ±n kontrolleri gerÃ§ekleÅŸtirildi. Ã–zellikle koronavirÃ¼sÃ¼ hastaneÂ yerine evde tedavi gÃ¶rerek hafif atlatanlarda baÅŸta nefes darlÄ±ÄŸÄ± olmak Ã¼zere kas ve eklem aÄŸrÄ±larÄ±, unutkanlÄ±k, halsizlik, Ã§abuk yorulma gibi ÅŸikayetlerin halen gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Dr. Melek Demircan, 2 bin 500 hastanÄ±n 145'inin 2 yÄ±llÄ±k takip sÃ¼recinin tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "HastalarÄ±mÄ±zÄ± Covid geÃ§irdikten sonra hastaneye yatÄ±ÅŸlarÄ± varsa taburcu olduklarÄ±ndan 1 ay sonra hastaneye yatÄ±ÅŸlarÄ± yoksa karantina bitiminden 1 ay sonra ilk kontrollerimize Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz. Daha sonra belirli aralÄ±klarla takiplerimize devam ediyoruz. BugÃ¼ne kadar toplam 2 bin 500 hastamÄ±zÄ±n kontrollerini yaptÄ±k. Bu hastalarÄ±mÄ±zÄ±n 145'i dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kontrollerini tamamladÄ±lar. HastamÄ±zÄ±n ilk kontrolÃ¼nden sonraki ikinci kontrol 1 ay sonraÂ takip aralÄ±klarÄ± giderek aÃ§Ä±lÄ±yor. Toplamda 7 kontrolÃ¼mÃ¼z var. Toplam takip sÃ¼remiz 2 yÄ±l ama bu sÃ¼re iÃ§erisinde hastamÄ±zÄ±n ihtiyacÄ± doÄŸrultusunda daha erken Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hastalarÄ±mÄ±z da oluyor. Bazen randevusuna gelmediÄŸinde aradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, tekrar Covid geÃ§irdiÄŸini Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz hastalarÄ±mÄ±z da oluyor. SonrasÄ±ndaki takipte her ÅŸeyi en baÅŸa alÄ±yoruz ve takiplerimize devam ediyoruz" dedi.

'EN Ã‡OK NEFES DARLIÄžI ÅžÄ°KAYETÄ°YLE KARÅžILAÅžIYORUZ'

KoronavirÃ¼sÃ¼ evinde tedavi olarak hafif atlatanlarda en Ã§ok nefes darlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶zlemlediklerini ve Covid-19 SonrasÄ± Ä°zlem Merkezi'nde yapÄ±lan tetkiklere gÃ¶re hastalara Ã¶zel tedavi uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Demircan, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"HastalarÄ±mÄ±za yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z takiplerde en sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ÅŸikayetler, hastalÄ±ÄŸÄ± hafif geÃ§irseler de ya da hastalÄ±k sÄ±rasÄ±nda herhangi bir ÅŸikayet hissetmeseler bile karantina bitiminden sonra veya hastalÄ±k bitiminden birkaÃ§ hafta sonrasÄ±nda kas ve eklem aÄŸrÄ±larÄ±, unutkanlÄ±k, halsizlik, Ã§abuk yorulma gibi ÅŸikayetleri hastalarÄ±mÄ±zda gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu ÅŸikayetler hastalarÄ±n yaÅŸ grubundan ya da daha Ã¶nceki kronik hastalÄ±klarÄ±ndan baÄŸÄ±msÄ±z olarak geliÅŸiyor. Daha genÃ§ olanlardaÂ daha dinamik olanlarda, sportif faaliyetlerde bulunanlarda da ortaya Ã§Ä±kabiliyor. HiÃ§bir kronik hastalÄ±ÄŸÄ± olmayanlarda da ortaya Ã§Ä±kabiliyor. Ã–zellikle en sÄ±k karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±mÄ±z problemlerden biriÂ nefes darlÄ±ÄŸÄ±. HastalarÄ±mÄ±z gÃ¼nlÃ¼k aktiviteleri sÄ±rasÄ±nda fark etmeseler bile merdiven, yokuÅŸ Ã§Ä±karken, efor sarf ederken ortaya Ã§Ä±kan bir nefes darlÄ±klarÄ± oluyor. HastalarÄ±mÄ±zÄ±n kontrolleri sÄ±rasÄ±nda koronavirÃ¼sÃ¼n olasÄ± etkilerine yÃ¶nelik olarak tetkiklerimizi yapÄ±yoruz ve ilgili birimlere sevk ediyoruz. YapÄ±lan tedavilerin ardÄ±ndan hastalarÄ±mÄ±zÄ±n ÅŸikayetlerinin gerilediÄŸini, hayat standartlarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ã§ok daha rahat yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± gÃ¶rebiliyoruz."

KORONAVÄ°RÃœSTEN TERLEME VE ÃœÅžÃœME KALDI

EÅŸi ve 2 Ã§ocuÄŸuyla birlikte 2021 yÄ±lÄ±nda koronavirÃ¼se yakalandÄ±ktan sonra hafifÂ atlatan Cevahir Can BaÅŸar (52), hastalÄ±ÄŸÄ±nÂ Ã¼zerinden yaklaÅŸÄ±k 1 yÄ±l geÃ§mesine raÄŸmen Ã¼ÅŸÃ¼me sorunu yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ä°zlem Merkezi'nde kontrollerin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kaydedenÂ BaÅŸar, "Ben, eÅŸim ve Ã§ocuklarÄ±m koronavirÃ¼se yakalandÄ±k. Ã‡ocuklarÄ±m hastalÄ±ÄŸÄ± evde atlattÄ±. Biz 1 haftasÄ±nÄ± evde, 10 gÃ¼n de Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde gÃ¶zetimde kaldÄ±k fakat ciÄŸerlerimize inmediÄŸi iÃ§in rahat atlattÄ±k. EÅŸimde Ã§ok fazla ateÅŸ oluyordu. Beni ateÅŸim olmuyordu ama aÄŸrÄ±larÄ±m Ã§ok oluyordu. Biraz sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± bir dÃ¶nemdi sonrasÄ±nda aile hekimimiz bizi Covid Ä°zleme Merkezi'ne yÃ¶nlendirdi. O gÃ¼nden beri 3 ayda bir buraya geliyoruz. EÅŸimin ve benim kontrollerimiz yapÄ±lÄ±yor. DoktorlarÄ±mÄ±n bana sÃ¶ylediÄŸi, deÄŸerlerimde bazen dÃ¼ÅŸme ve yÃ¼kselmeler oluyor. BÃ¶breklerimde biraz problem var. SÃ¼rekli Ã¼ÅŸÃ¼yorum, hele akÅŸam saatlerinden sonra Ã§ok fazla Ã¼ÅŸÃ¼yorum. Biz bu hastalÄ±ÄŸÄ± hafif atlattÄ±k ama aÄŸÄ±r atlatanlarÄ±n nasÄ±l olduklarÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nemiyorum" diyeÂ konuÅŸtu.

AbdÃ¼lkadir BaÅŸar (58) iseÂ eÅŸi gibi Ã¼ÅŸÃ¼me sorunuyla birlikte terleme probleminin olduÄŸunu belirterek, "1Â yÄ±ldÄ±r Covid Ä°zleme Merkezine geliyoruz. BÃ¼tÃ¼n polikliniklerde muayene ve kontrollerimiz yapÄ±lÄ±yor. Gerek duyulan ilaÃ§lar veriliyor. Åžu anda benim ciÄŸerlerimde bir sorun kalmadÄ±. Herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ±m da yok sadece bende terleme sorunu var. Normalde olmuyordu. HiÃ§ Ã¼ÅŸÃ¼me bilmezdim, Ã¼ÅŸÃ¼meler baÅŸladÄ±. Covid'den bende bir tek bu kaldÄ±. DoktorlarÄ±n sÃ¶ylediÄŸi zamana kadar gelmeye devam edeceÄŸiz" dedi.Â