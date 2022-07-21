Koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmesi! Geri döndü! 40 kat arttı

Üçüncü doz Kovid-19 aşısı olanların oranı aylardır 27 milyon seviyesinde bulunurken uzmanlar, Temmuz sonundaki tam aşılanmışların oranının salgının geleceği açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekiyor.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; altıncı kez yükseliş eğrisine geçen salgının önüne geçmek için üç aşıdan birinin tercih edilebileceği belirtilirken, bilgi veren Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, pandemi ateşinin yaz başında söndürüldüğünü ancak soğutma çalışmaları beklenmeden tüm dünya genelindeki gevşemenin vaka sayılarını artırdığına dikkat çekti.

“Devletin ve Sağlık Bakanlığı’nın söylediği kural ve önerilere güvenilmeli” diyen Prof. Dr. Ünal, “Sağlık Bakanlığı ve devletimiz vatandaşlarımıza mRNA ve inaktif aşı randevularını açmışsa endişe edecek bir durum yoktur. Vatandaşlar bu üç aşıdan birini seçip hatırlatma dozlarını olabilirler” ifadelerini kullandı.

‘ÖNLEM GİTTİ VAKA ARTTI’

Bitti derken yeniden başlayan salgında nerede hata yapıldı?

Tüm dünyada ciddi bir vaka artışı yaşanıyor. Mayıs ayından itibaren pandemi bitti şeklinde bir algı oluştu. Haziran’da vaka ve ölüm oranları neredeyse sıfırlanmıştı. Yangını söndürsek de koru duruyordu. Soğutma çalışmaları yapılmalı, kapalı alanlarda maske, mesafe kuralına dikkat edilmesi gerekiyordu. Tüm dünya hem sosyal, hem ekonomik nedenlerle bu önlemleri bırakınca vaka artışı başladı.

Yaz sonundaki tablo ve sonrasından endişeli misiniz?

Bizi asıl endişelendiren Eylül, Ekim dönemin ve sonrasındaki tablo. Çünkü sonbaharda diğer solunum yolu enfeksiyonlarında da artışlar göreceğiz. Önümüzdeki Eylül ve sonrasındaki riskleri de düşünerek artık toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmamız gerekiyor.

Vaka sayılarının çok daha yüksek olduğu görüşüne katılır mısınız?

Almanya’daki günlük vaka sayısının 200 bine yaklaştığı belirtilirken, Türkiye’de insanların çok az test yaptırdığı düşünülürse vaka sayımızın yüksek olduğunu düşünüyorum.

Sizce hangi aşı?

Aşıları çeşitlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. İki veya üç Sinovac aşılı biri hatırlatma dozunu mRNA olarak tercih edebilir veya iki doz mRNA yaptıran biri bu kez inaktif aşı tercih edebilir.

Kimi zaman her kafadan ses çıkıyor, vatandaş kime itimat edeceğini şaşırıyor...

Devletin ve Sağlık Bakanlığı’nın söylediği kural ve önerilere güvenilmeli. Vatandaşlar, üç aşıdan birini seçip hatırlatma dozlarını olabilirler.

Vaka sayısı 30 bini geçti

Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık Covid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz arasında vaka sayısı 226 bin 532 oldu, 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi. Tabloya göre vaka sayısında önceki haftaya göre artış yaşandığı görüldü.

11- 17 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişi koronavirüse yakalandı. Koronavirüsten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

Tabloda yer alan verilere göre, Türkiye'de toplam 15 milyon 524 bin 71 vaka saptandı. Toplam vefat sayısı ise 99 bin 184 oldu.

"VAKA SAYISI ARTIŞI 40 KATINA ÇIKMIŞ DURUMDA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kovid-19 ile ilgili gelişmeleri değerlendiren Bakan Koca, "Avrupa'daki dalgayı biz, 4- 5 hafta önce görmeye başladık. Şu dönem günlük vaka sayısında Almanya, İtalya, Fransa gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde yüz binleri geçen vakalar görüyoruz. Bizde ise giderek artan bir vaka sayısı olduğunu görüyoruz. Vaka sayısının artışı ile birlikte hastane yükü, aynı oranda artmıyor. Vaka sayısının artışı şu an günlük 40 katına kadar çıkmış durumda. Hastane yükü ise şu an 3 kat kadar arttı. O anlamda, ciddi bir hastane yükümüzün olmadığını çok rahat söyleyebiliriz. Yoğun bakımlarda da bu artışların belirgin ve ciddi olmadığını görüyoruz. Artışın aynı oranda olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullanmıştı.

YENİDEN KAPANMA OLUR MU?

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Biz bundan sonra tedbirlere devam ederek Kovid'le birlikte nasıl yaşamamız gerektiğini biliyoruz. Yeniden kapatma ve benzeri durumlar olmayacak. Aşımız var, ilacımız var, tedbirlere devam." dedi.