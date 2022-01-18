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Koronavirüs ile ilgili kötü haber! Pfizer CEO'su duyurdu

ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, Covid-19'un daha uzun yıllar devam edeceğini ancak Omicron'un bu denli kısıtlamalara gidilen son dalga olduğunu söyledi.

18.01.2022 - 09:42 |
Koronavirüs ile ilgili kötü haber! Pfizer CEO'su duyurdu

Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurduğu BioNTech ile birlikte koronavirüs aşısı geliştiren ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, virüsün gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fransız televizyonu BFM TV’ye verdiği mülakatta, Omicron'un artık kapanmalar için son varyant olduğunu belirterek, “Bilimin geliştirdiği araçlarla, bu dalganın bu denli kısıtlamaya gidilen son dalga olabileceği görüşündeyim" dedi.

geliştirdikleri Covid-19 aşısının çocuklar için de güvenli ve etkili olduğunu söyleyen Bourla,"“Covid-19 daha uzun yıllar boyunca devam edecek.” ifadelerini kullandı.

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