TÃ¼rkiye'de Ä±lÄ±k kÄ±ÅŸ mevsimini yaÅŸarken, ortaya ilkbaharÄ± andÄ±ran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Son olarak geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Mersin'de, erik aÄŸaÃ§larÄ± meyve vermeye baÅŸladÄ±. Eskiden sadece yazÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§an aÄŸaÃ§lar, artÄ±k iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle kÄ±ÅŸÄ±n da Ã§iÃ§ek aÃ§maya baÅŸladÄ±. Uzmanlarsa aÄŸaÃ§larÄ±n kÄ±ÅŸÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ±nÄ± Ã§evre felaketi olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.

"TARIMSAL KITLIK OLUÅžACAK"Â

"AÄŸaÃ§larÄ±n sonbahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ± alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±k bir durum deÄŸil" diyen Ä°stanbul Ãœniversitesi-CerrahpaÅŸa Orman FakÃ¼ltesi, Orman BotaniÄŸi Anabilim DalÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ãœnal Akkemik, "Son yÄ±llarda sonbahar ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda aÄŸaÃ§larÄ±n Ã§iÃ§ek ve meyve aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k gÃ¶rÃ¼yoruz. Bu durum iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin sonuÃ§larÄ±ndan biri. AÄŸaÃ§larÄ±n kÄ±ÅŸÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ± Ã§ok da istenilen bir durum deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu Ã§iÃ§eklerde bir sonraki sene oluÅŸacak meyvelerin ilk halleri. Bu nedenle sÄ±cak havadan soÄŸuk havalara geÃ§tiÄŸimde aÄŸaÃ§larÄ±n Ã¶lmesi sÃ¶z konusu. Yani Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene Ã§iÃ§eklendirme daha az olacak. Ã‡iÃ§eklendirmenin az olmasÄ±yla beraber meyve miktarÄ±nda de bir azalma olacak. Bu azalma bir anlamda bizler iÃ§in tarÄ±msal kÄ±tlÄ±k demek" dedi.

"AÄžAÃ‡LAR BU KIÅž DÃ–NEMÄ°NÄ° TAMAMEN DÄ°NLENEREK GEÃ‡Ä°RMESÄ° GEREKÄ°YOR"Â

Prof. Dr. Ãœnal Akkemik, sÃ¶zlerine ÅŸu ÅŸekilde devam etti:Â

"Bu sene, bu aylarda fakÃ¼ltemizin iÃ§erisinde Ä±hlamur aÄŸaÃ§larÄ±nda yapraklar gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±k. Yine fakÃ¼ltemiz iÃ§erisinde bazÄ± meÅŸe aÄŸaÃ§larÄ±nÄ±n tomurcuklarÄ±nÄ±n patladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve yaprak aÃ§maya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. Ancak bu aÄŸaÃ§lar bu kÄ±ÅŸ dÃ¶nemini tamamen dinlenerek geÃ§irmesi gerekiyor."Â

"KIÅžIN AÄžAÃ‡LARIN Ã‡Ä°Ã‡EK AÃ‡MIÅž OLMASI MEYVE ÃœRETÄ°MÄ°NDE CÄ°DDÄ° BÄ°R AZALMAYA YAÅžANILACAÄžI GÃ–STERÄ°YOR"Â

ArtÄ±k TÃ¼rkiye'nin her yerinde kÄ±ÅŸÄ±n aÄŸaÃ§larÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Prof. Dr. Ãœnal Akkemik, "AÄŸaÃ§larÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ± TÃ¼rkiye'nin her yeri iÃ§in geÃ§erli. Ama Ã¶zellikle TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ney bÃ¶lgeleri daha sÄ±cak olduÄŸu iÃ§in oralarda bu durumlar daha Ã§ok gÃ¶rÃ¼lebilir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã¶zellikle Ege ve Akdeniz bÃ¶lgesinde erik aÄŸaÃ§larÄ± ÅŸu an bu mevsimde Ã§iÃ§ek aÃ§maya baÅŸlamÄ±ÅŸ. Seneye aÃ§masÄ± gereken aÄŸacÄ±nÄ±n ÅŸimdi aÃ§mÄ±ÅŸ olmasÄ± Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki sene Ã§iÃ§ek oranÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸmesi anlamÄ±na geliyor. Bu sene kÄ±ÅŸÄ±n bu Ã§iÃ§eklerin aÃ§mÄ±ÅŸ olmasÄ± meyve Ã¼retiminde ciddi bir azalmaya yaÅŸanÄ±lacaÄŸÄ± gÃ¶steriyor. Mesela ileride erikleri Ã§ok pahalÄ±ya bulabiliriz" diye konuÅŸtu.Â

"BU FELAKETE KARÅžI MUTLAKA Ã–NLEM ALMAMIZ LAZIM"Â

KÄ±ÅŸÄ±n aÄŸaÃ§larÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ±nÄ± felaket olarak deÄŸerlendiren Prof. Dr. Ãœnal Akkemik, "AÄŸaÃ§larÄ±n kÄ±ÅŸÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§masÄ± uzun vadede bir felaket olabilir. Ancak bu felakete karÅŸÄ± mutlaka bir Ã¶nlem almamÄ±z lazÄ±m. Ä°klimde deÄŸiÅŸen ÅŸey sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n artmasÄ± ve yaÄŸÄ±ÅŸÄ±n daha dÃ¼zensiz hale gelmesi ile ilgili. DolayÄ±sÄ±yla bu durum bizler iÃ§in felaket olabilir. Yetkililerin bu konularda mutlaka Ã¶nlem almasÄ± gerekiyor. Yetkililer daha geÃ§ Ã§iÃ§ek aÃ§an, iklime karÅŸÄ± daha direnÃ§li tÃ¼rlere doÄŸru deÄŸiÅŸim yapabilir" ifadelerini kullandÄ±.

"AÄžAÃ‡LAR KURAKLIÄžA KARÅžI BÄ°R ANLAMDA CAN Ã‡EKÄ°ÅžÄ°YOR"Â

Prof. Dr. Ãœnal Akkemik, sÃ¶zlerini ÅŸu ÅŸekilde tamamladÄ±:Â

"Gelecekte bizi felaket boyutunda kriz bekliyor. Mesela ÅŸu an fÄ±stÄ±k Ã§amlarÄ±nda iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinden dolayÄ± Ã§ok ciddi bir sorun yaÅŸanÄ±yor. Yine benzer bir ÅŸekilde zeytinde ciddi bir verim azalmasÄ± var. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸi nedeniyle aÄŸaÃ§lar kuraklÄ±ÄŸa karÅŸÄ± bir anlamda can Ã§ekiÅŸiyor. Ã–zellikle kiraz, viÅŸne, ÅŸeftali, portakal, erik gibi aÄŸaÃ§larÄ±n kÄ±ÅŸÄ±n Ã§iÃ§ek aÃ§ma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± artÄ±k yÃ¼ksek."Â