GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKorkunç olay! Pencereye ip bağlayıp intihar etti
HaberlerGündem Haberleri Korkunç olay! Pencereye ip bağlayıp intihar etti

Korkunç olay! Pencereye ip bağlayıp intihar etti

08.04.2025 - 00:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

İstanbul Arnavutköy'de psikolojik problemleri olduğu öne sürülen şahıs, bir binanın en üst katında kendini asarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Nasıf M. (53), bir binanın en üst katındaki dairede kendini astı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle asılı olduğu yerden indirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Güncel Haberler

Barış Boyun suç örgütünü öven rapçi Massaka gözaltına alındı
#Gündem

Barış Boyun suç örgütünü öven rapçi Massaka gözaltına alındı

Korkunç olay! Pencereye ip bağlayıp intihar etti
#Gündem

Korkunç olay! Pencereye ip bağlayıp intihar etti

Trump'tan Erdoğan övgüsü: Onu seviyorum, Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptı
#Dünya

Trump'tan Erdoğan övgüsü: Onu seviyorum, Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptı