Korkunç olay! Pencereye ip bağlayıp intihar etti

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre psikolojik sorunları olan Nasıf M. (53), bir binanın en üst katındaki dairede kendini astı. Olay yerinde yaşamını yitiren kişiyi gören vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle asılı olduğu yerden indirilen şahsın cenazesi morga kaldırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.