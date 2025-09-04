Körfezray hattında tünel kazısı başlıyor! Tarihi gün 6 Eylül

Kocaeli'nin en büyük ulaşım yatırımlarından biri olan Körfezray Metrosu projesinde önemli bir aşamaya geçiliyor. Proje kapsamında Seka Devlet Hastanesi İstasyonu şantiyesine getirilen Tünel Açma Makinelerinin (TBM) montajı tamamlandı.



Bakan Uraloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın da katılımıyla düzenlenecek törende, montajı biten 2 TBM ile İzmit Doğu İstasyonu yönündeki ilk kazıyı başlatacak.







Törenin ardından proje hakkında brifing alacak olan Bakan Uraloğlu'nun, projenin geldiği son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor. Proje kapsamında ilk etapta 2 TBM'nin kazı işlemine başlayacağı, ilerleyen süreçte ise toplam 6 TBM'nin aynı anda çalışacağı öğrenildi.