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Konya'da köpeklerin saldırdığı Rana'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

08.03.2025 - 16:04Güncellenme Tarihi:
Konya'da köpeklerin saldırdığı Rana'nın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Tunç, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya'nın Karatay ilçesinde 2 yaşındaki bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Konya ilimizin Karatay ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden üzmüştür. Olayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan elim olayda hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

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