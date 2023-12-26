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Konya'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

Konya'da kaçakçılara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, yaklaşık 2 milyon adet doldurulmuş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün ve 28 adet kesilmiş darphane bandrolü ile piyasa değeri 3 milyon 250 bin lira olan gümrük kaçağı kozmetik ürünü, elektronik sigara ve telefon ele geçirildi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

26.12.2023 - 09:56 | | İHA
Konya'da kaçakçılık operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede kent merkezinde bulunan birçok iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi.

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Adreslerde yapılan aramalarda, yaklaşık 2 milyon doldurulmuş makaron, 15 kilogram kıyılmış tütün, 28 adet kesilmiş darphane bandrolü ele geçirildi. Polis ekipleri, ayrıca sosyal medya sitelerinden satışının yapıldığı belirlenen 598 adet gümrük kaçağı kozmetik ürünü, 410 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

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21 adet sahte araç tescil plakası ele geçirildi

Öte yandan, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Karatay ilçesinde bulunan bir iş yerinde sahte plaka basıldığı bilgisine ulaşmasıyla iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 21 adet sahte araç tescil plakasına el konuldu. Konuyla ilgili 2 şüpheli ekiplerce gözaltına alınarak, haklarında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan adli işlem başlatıldı. İş yerinin ruhsatsız olduğunun belirlenmesi üzerine belediye ekiplerince ayrıca idari işlem uygulandı.

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