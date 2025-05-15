Konya'da deprem mi oldu? 15 Mayıs Konya'da deprem kaç büyüklüğünde?

Konya'da deprem mi oldu sorusu gündem oldu. Konya'nın Kulu ilçesinde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'den yapılan açıklamalara göre Kulu depreminin büyüklüğü de belli oldu.

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Ankara'da hissedilen deprem Konya'nun Kulu ilçesi merkez üssü oldu. Depremin büyüklüğü 5.2 olarak ölçüldü. Konya Kulu depreminin derinliği 18 km olarak ölçüldü.