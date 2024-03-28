Konya ilçe seçim sonuçları 2024: Selçuklu seçim sonuçlarına göre kim kazandı? Selçuklu Belediyesi hangi partide?
Konya ilçe seçim sonuçlarını da gazetevatan'da takip edebilirsiniz. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde il il, ilçe ilçe seçim sonuçları canlı olarak takip edilebilecek. Konya Selçuklu ilçe seçim sonuçları da anlık olarak gazetevatan seçim sayfasında olacak. Peki Konya Selçuklu belediye başkanı kim oldu? Selçuklu belediyesi hangi partiden?
31 Mart yerel seçimleri kapsamında Konya'in Selçuklu ilçesinde de heyecan devam ediyor. Anlık verilerle birlikte Selçuklu ilçe seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları gazetevatan seçim sayfasından takip edilebilecek. Seçim sonuçları içerisinde adayların ve partilerin aldıkları oy oranları, açılan sandık yüzdeleri, geçerli ve geçersiz oy sayıları yine aynı sayfada olacak.
Konya Selçuklu ilçe seçim sonuçları 2024
Şehirlerde ve ilçelerde yerel seçim sonuçlarını takip etmek ve incelemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.
Konya Selçuklu ilçesi seçim sonuçları için tıklayınız
Selçuklu ilçesi dahil olmak üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay seçim sayfamızda olacak. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024
AK Parti:
Ahmet Pekyatırmacı
CHP:
Ahmet Ziya Güneş
İYİ Parti:
Mehmet Uğur
DEM Parti:
Ahmet Nergiz
Yeniden Refah:
Ali Kemal Kara
Zafer Partisi:
Ahmet Dikici
Saadet:
Mustafa İsen
Memleket:
Mehmet Koçer
TİP:
Aden Babir
Büyük Birlik:
Hakan Er
HÜDA PAR:
Hasan Yılmaz
DEVA Partisi:
Mehmet Sumak