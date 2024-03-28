Konya ilçe seçim sonuçları 2024: Selçuklu seçim sonuçlarına göre kim kazandı? Selçuklu Belediyesi hangi partide?

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Konya'in Selçuklu ilçesinde de heyecan devam ediyor. Anlık verilerle birlikte Selçuklu ilçe seçim sonuçları ve adayların aldıkları oy oranları gazetevatan seçim sayfasından takip edilebilecek. Seçim sonuçları içerisinde adayların ve partilerin aldıkları oy oranları, açılan sandık yüzdeleri, geçerli ve geçersiz oy sayıları yine aynı sayfada olacak.

Konya Selçuklu ilçe seçim sonuçları 2024

Şehirlerde ve ilçelerde yerel seçim sonuçlarını takip etmek ve incelemek için alttaki linke tıklayabilirsiniz.

Konya Selçuklu ilçesi seçim sonuçları için tıklayınız

Selçuklu ilçesi dahil olmak üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimlerin sonuçları hakkında daha fazla bilgi ve detay seçim sayfamızda olacak. Seçim yasakları saat 21.00 itibariyle sona erecek ve tüm bilgiler anlık olarak paylaşılacak.

İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024

AK Parti:

Ahmet Pekyatırmacı

CHP:

Ahmet Ziya Güneş

İYİ Parti:

Mehmet Uğur

DEM Parti:

Ahmet Nergiz

Yeniden Refah:

Ali Kemal Kara

Zafer Partisi:

Ahmet Dikici

Saadet:

Mustafa İsen

Memleket:

Mehmet Koçer

TİP:

Aden Babir

Büyük Birlik:

Hakan Er

HÜDA PAR:

Hasan Yılmaz

DEVA Partisi:

Mehmet Sumak

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