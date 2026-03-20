Kontrolden çıkan hafif ticari araç elektrik direğine çarptı

Kaza, saat 21.00 sıralarında Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Keçikalesi kasabası girişinde meydana geldi. İddiaya göre Ferdi Bıyık yönetimindeki 06 DDR 407 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı. Kazada Ferdi Bıyık (31) ile araçta bulunan G.Ö. (31), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Altunhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ferdi Bıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı, G.Ö.’nün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.