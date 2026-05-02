Kömürlükte saklanırken kıskıvrak yakalandı: 64 yıl hapis cezası vardı!
İstanbul'da hakkında 64 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 25 ayrı dosyadan aranan firari hükümlü E.P., Beyoğlu'nda düzenlenen polis baskınında yakalandı. Ekiplerden kaçmak için bir evin kömürlüğüne saklanan hükümlü, polisin başarılı operasyonuyla kıskıvrak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından firari durumdaki hükümlülerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada, 2 Aralık 2025 tarihinden bu yana aranan firari hükümlü E.P.'nin Beyoğlu'nda saklandığı ev belirlendi.
KÖMÜRLÜĞE SAKLANDI
Polis ekipleri E.P.'yi yakalamak için eve baskın düzenledi. Polislerden kaçmak için kömürlüğe saklanan E.P. gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen E.P. hakkında farklı illerde meydana gelen 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hırsızlık' suçlarından toplam 64 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi. Firari hükümlü hakkında 25 ayrı dosyadan UYAP aranmasının olduğu belirlendi.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.P. tutuklanarak cezaevine gönderildi.