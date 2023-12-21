Komşuların silahlı kavgası dehşete düşürdü! Kamera görüntüleri ortaya çıktı

Geçtiğimiz Salı günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde komşular arasında yaşanan silahlı kavgaya ait yeni detaylar ortaya çıktı. Olayın yaşandığı binaya yeni taşınan Metin K.’nın çatı katında güvercin beslediği ve karşı apartmanda bulunan ailenin bundan rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Aralarında yaşanan tartışma sonrasında Metin K., tartıştıkları ailenin evine silahla giderek tehdit ettiği iddia edildi. Daha sonrasında komşuları Metin K.’nın evini öğrenmek için binaya girdiği ve güvenlik kamerasının yönünü değiştirildiği güvenlik kamerası kayıtlarında ortaya çıktı.

Komşular arasında yaşanan ve 1 kişinin bacağından yaralandığı kavgayla ilgili olarak ise polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Başlatılan çalışmalar neticesinde olay günü kavgaya karışan A.G., A.A., A.A, İ.A., K.A. isimli şahıslar gözaltına alınmış ve Metin K. hastaneye kaldırılmıştı. Karakolda işlemleri tamamlanan şahıslardan 4’nün tutuklandığı öğrenilirken, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

İki grup arasında yaşanan silahlı kavga anlarını anlatan apartman sakini Şaziye Geçici ise, “Ben o sırada evdeydim, sesleri duyunca cama çıktım. Beni görünce bana silah doğrulttular. Bende ‘Ne yapıyorsun’ sen dedim. Daha sonrasında bana ‘Bu yukarıdaki insanlarla aynı apartmanda oturulur mu’ diyerek tepki gösterdi. Ben yukarıda birinin oturduğunu dahi bilmiyordum, meğerse 1 hafta önce kiraya verilmiş. Yeni taşınanlar da güvercin besliyorlarmış, olayın ondan çıktığı ve üst kattakinin karşı tarafın silahla evini bastığı söylenildi. Karşı taraf ise 2-3 gündür etrafı gözetliyormuş, hatta dün güvenlik kamerasının yönünü değiştirmiş. Geçen günde gelerek binada çatışmışlar. Zaten vurulan çocuk apartman girişinde vurulmuş, hatta birinci katta bir daireye sığınmış” diyerek yaşanan olayı anlattı.

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