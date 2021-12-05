Komandolardan PKK'ya üst düzey darbe! Başlarına ödül konan 5 terörist öldürüldü

Eren Kış-6 Mercan Dağları Operasyonları kapsamında, Tunceli-Ovacık ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutalığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince bir mağaraya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1’i teslim olmak üzere toplam 9 teröristten; 3’ünün TURUNCU, 2’sinin ise GRİ kategoride olduğu belirlenmişti.

Teröristlerin; Tunceli Ovacık kırsalında sorumlu seviyede faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar Listesinde 1 Milyon TL’ye kadar ödülle “TURUNCU” kategoride yer alan Munzur Kod adlı Cihan Söylemez olduğu, uzun süreden beri Ovacık kırsalında faaliyet gösterdiği, başta yol kesme/araç yakma eylemleri olmak üzere, bölgede meydana gelen birçok terör eylemlerinin planlayıcısı ve 26 Eylül 2015 tarihinde Tunceli İl Merkez kırsalında icra edilen operasyonda Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat GÜZEL’in şehit edilmesi eylemini gerçekleştirilen terörist grup içerisinde olduğu belirlendi.

Tunceli kırsalında örgütün kadın sorumlusu olarak faaliyet yürüten ve terörden arananlarda “TURUNCU” kategoride yer alan Veroz kod adlı Çağla Yeleser ile Tunceli Hozat kırsalında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten “TURUNCU” kategorideki Jinda Jin kod adlı Mihriban Ata olduğu tespit edildi.



Etkisiz hale getirilen diğer teröristlerin; Tunceli Hozat ve Ovacık kırsalında faaliyet yürüten ve Terörde Arananlarda 500 Bin TL’ye kadar ödülle “GRİ” kategoride yer alan Nuda Karker kod adlı Güldane Karaer, Rojin Adıyaman kod adlı Hasret Ülger olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen 9 teröristin, özellikle 2015-2016 yılları arasında Tunceli Ovacık ve Hozat ilçelerinde yol kesme, araç yakma, kamu kurum kuruluşlarına ait binalar ile güvenlik güçlerine ait bina tesis ve araçlara yönelik bir çok terör eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi.