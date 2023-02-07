Komandolar deprem bölgesinde! MSB'den peş peşe açıklamalar

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremin ardından arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Mehmetçik de deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına yoğun katkı sağlıyor. Millî Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arama-kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi.

Bunların yanı sıra Malatya’da arama-kurtarma çalışmalarına iki binin üzerinde personelle destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentte çadır kurma çalışmalarına başladı.

Komandolar arama ve kurtarma çalışmaları için Malatya ve Kahramanmaraş’a gönderilirken Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da Mehmetçik tarafından halka sıcak yemek, su ve kumanya dağıtılıyor.

Öte yandan Kıbrıs’ta görevli Doğal Afet Yardım Takımı da Gaziantep’teki arama-kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

HAVA YARDIM KORİDORU SÜREKLİ AKTİF TUTULUYOR

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama-kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400m nakliye uçakları dâhil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. 17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana’ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.

KOMANDOLAR BÖLGEDE

Edirne'de konuşlu 54’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nın 1’inci Komando Taburunda görevli askerler de arama-kurtarma faaliyetlerine destek için Gaziantep'e intikal etti.

Hatay’daki arama-kurtarma çalışmalarına katılacak olan Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) personeli de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçak ile bölgeye ulaştırıldı.