GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKocaeli'ne 100 milyonluk dev yatırım: En çok gençler kullanacak
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli'ne 100 milyonluk dev yatırım: En çok gençler kullanacak

Kocaeli'ne 100 milyonluk dev yatırım: En çok gençler kullanacak

25.09.2025 - 12:43Güncellenme Tarihi:
Kocaeli'ne 100 milyonluk dev yatırım: En çok gençler kullanacak

Darıca Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle 100 milyon TL'yi aşan bir yatırımla Atatürk Caddesi Spor Kompleksi'nin yapımına başladı. İnşaat alanını inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projenin ilçedeki gençler için modern spor imkanları sunacağını belirtti.

Haberin Devamı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan proje için Emek Mahallesi'nde çalışmalar başladı. Proje kapsamında, 15 Temmuz Şehir Stadyumu'nun yenileme çalışmaları da start aldı. Başkan Bıyık, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bıyık, geçtiğimiz süreçte Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşerek proje için destek sözü aldığını hatırlattı.

İLGİLİ HABER

Bu müzede zaman gerçekten duruyor! Çankırı'ya giden uğramadan dönmüyor
Bu müzede zaman gerçekten duruyor! Çankırı'ya giden uğramadan dönmüyor

Projenin Darıca gençliğine hayırlı olmasını dileyen Bıyık, şunları kaydetti:

"Darıca'mızda gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmelerine katkı sunacak proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizle işbirliği içinde geliştirdiğimiz projemizi Bakanlığımız ile birlikte ilçemize kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve ekibine ilçemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Projemiz Darıca’nın gençlerine ve ilçemize hayırlı olsun"

Kocaeline 100 milyonluk dev yatırım: En çok gençler kullanacak

Modern spor tesisi olacak

"Spor şehri Darıca" anlayışıyla ilçeyi modern spor kompleksleriyle donatmaya devam ettiklerini vurgulayan Bıyık, proje tamamlandığında içerisinde 1130 metrekarelik çok amaçlı kapalı spor salonu, 1275 metrekarelik kapalı halı saha, 448 metrekarelik tenis kortu, 6500 metrekarelik sentetik çim saha, soyunma odaları ve bir kafeteryanın bulunacağını belirtti.

Kocaeline 100 milyonluk dev yatırım: En çok gençler kullanacak

Güncel Haberler

Antalya'nın asırlık sedirleri gizli bir orduya emanet: 1 metreyi geçen dev yuvalarıyla ormanı onlar koruyor!
#Gündem

Antalya'nın asırlık sedirleri gizli bir orduya emanet: 1 metreyi geçen dev yuvalarıyla ormanı onlar koruyor!

Elazığlı muhtarın yaptığı hamle şaşırttı! 12 köyün kaderi değişti
#Gündem

Elazığlı muhtarın yaptığı hamle şaşırttı! 12 köyün kaderi değişti

Eşinden boşanan baba çocuğunun velayetini alamıyor! 'TikTok'ta çocuğum kız çocuğu gibi, dansöz gibi oynatılıyor'
#Gündem

Eşinden boşanan baba çocuğunun velayetini alamıyor! 'TikTok'ta çocuğum kız çocuğu gibi, dansöz gibi oynatılıyor'