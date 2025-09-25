Kocaeli'ne 100 milyonluk dev yatırım: En çok gençler kullanacak

Haberin Devamı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan proje için Emek Mahallesi'nde çalışmalar başladı. Proje kapsamında, 15 Temmuz Şehir Stadyumu'nun yenileme çalışmaları da start aldı. Başkan Bıyık, inşaat alanında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bıyık, geçtiğimiz süreçte Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüşerek proje için destek sözü aldığını hatırlattı.

Projenin Darıca gençliğine hayırlı olmasını dileyen Bıyık, şunları kaydetti:



"Darıca'mızda gençlerimizin daha iyi şartlarda spor yapabilmelerine katkı sunacak proje için Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimizle işbirliği içinde geliştirdiğimiz projemizi Bakanlığımız ile birlikte ilçemize kazandıracağız. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak ve ekibine ilçemize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Projemiz Darıca’nın gençlerine ve ilçemize hayırlı olsun"





Modern spor tesisi olacak



"Spor şehri Darıca" anlayışıyla ilçeyi modern spor kompleksleriyle donatmaya devam ettiklerini vurgulayan Bıyık, proje tamamlandığında içerisinde 1130 metrekarelik çok amaçlı kapalı spor salonu, 1275 metrekarelik kapalı halı saha, 448 metrekarelik tenis kortu, 6500 metrekarelik sentetik çim saha, soyunma odaları ve bir kafeteryanın bulunacağını belirtti.