Bu müzede zaman gerçekten duruyor! Çankırı'ya giden uğramadan dönmüyor

Hemen yanında ise telefon ve mektup odası bulunmaktadır. Televizyon köşesi ve yanında ise telgraf odası vardır. Yine hemen yanında ise Nikola Tesla ve akustik ses odası ve teremin odası bulunmaktadır. Müzede birbirinden güzel çeşitli eserler yer almaktadır. Müzemiz, kenti ziyaret eden turist misafirlerimiz tarafından da yoğun ilgi görmektedir. Çok sayıda misafiri müzemizde ağırlamaktayız. Bu müzede, iletişimin ilk aşamaları, insanların ilk zamanlarda nasıl iletişim kurdukları görülmektedir. Bu müze ile iletişimin ilk aşamalar gün yüzüne çıkıyor. Ziyaretçilerimiz bu müzeyi gezip tarihe tanıklık ediyorlar" diye konuştu.