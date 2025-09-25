Bu müzede zaman gerçekten duruyor! Çankırı'ya giden uğramadan dönmüyor
Çankırı'da eski iletişim araçlarının sergilendiği Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi, iletişimin serüvenine tanıklık ediyor.
Karataş Mahallesi'ndeki tarihi Sarıkadı Konağı Çankırı Belediyesi'nce 2000'li yıllarda müzeye dönüştürüldü. Müze, Çankırı'da "Radyocu Ferit" olarak tanınan Ferit Akalın'ın 1923 ile 1970 yılları arasında biriktirdiği yaklaşık 90 radyonun yanı sıra, geçmişten günümüze kullanılan telgraf, radyo, eski televizyon ve gazeteler gibi yüzlerce iletişim aracına ev sahipliği yapıyor. Farklı dönemlere ait iletişim araçlarının yer aldığı müze, ziyaretçilerini geçmişte yolculuğa çıkartıyor.
Müzenin, iletişimin serüvenini anlattığını söyleyen müze rehberi Nezire Yıldız Günaçtı, "2000'li yıllarda belediyemiz tarafından sahiplenilen bu yapı 2016 yılında yapılan restorasyon ile 2018 yılında Ferit Akalın Radyo ve İletişim Müzesi olarak hizmete girmiştir. Ferit Akalın bey, kendi koleksiyonu olan 90 adet radyoyu belediyemize bağışlamıştır. Belediyemiz ise radyolara sahip çıkmak ve yaşatmak için bu müzede sergilemektedir. Müzemiz iki kattan oluşmaktadır. İletişimin serüveninden başlayan odalar, Ferit Akalın'a ait olan odaya ilerlemektedir.
Hemen yanında ise telefon ve mektup odası bulunmaktadır. Televizyon köşesi ve yanında ise telgraf odası vardır. Yine hemen yanında ise Nikola Tesla ve akustik ses odası ve teremin odası bulunmaktadır. Müzede birbirinden güzel çeşitli eserler yer almaktadır. Müzemiz, kenti ziyaret eden turist misafirlerimiz tarafından da yoğun ilgi görmektedir. Çok sayıda misafiri müzemizde ağırlamaktayız. Bu müzede, iletişimin ilk aşamaları, insanların ilk zamanlarda nasıl iletişim kurdukları görülmektedir. Bu müze ile iletişimin ilk aşamalar gün yüzüne çıkıyor. Ziyaretçilerimiz bu müzeyi gezip tarihe tanıklık ediyorlar" diye konuştu.