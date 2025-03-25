Kocaeli'ndeki eylemlerde Polisin bayrak hassasiyeti dikkat çekti

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanmasını protesto etmek istedi. Önce oturma eylemi yapan grup, ardından yürüyüş yapmak istedi.

Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerenin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, göstericilere Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edip grubu dağıttı, 10 kişi de gözaltına alındı.

POLİSİN BAYRAK HASSASİYETİ

Öte yandan yapılan gözaltı işlemi sırasında polis, protestoculardan düşen Türk bayrağını alıp, başka bir polise verdi.