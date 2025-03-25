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Kocaeli'ndeki eylemlerde Polisin bayrak hassasiyeti dikkat çekti

25.03.2025 - 09:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ardacan UZUN/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)-

Kocaeli'ndeki eylemlerde Polisin bayrak hassasiyeti dikkat çekti

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik düzenlenen protestoda 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltı işlemi sırasında polis, protestoculardan düşen Türk bayrağını alıp, başka bir polise verdi.

İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan grup, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanmasını protesto etmek istedi. Önce oturma eylemi yapan grup, ardından yürüyüş yapmak istedi.

Kocaelindeki eylemlerde Polisin bayrak hassasiyeti dikkat çekti

Polis, grubun önünü keserek yürüyüşe izin vermedi. Bir süre yapılan müzakerenin ardından grup, polis barikatını aşmaya çalıştı. Bunun üzerine polis, göstericilere Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edip grubu dağıttı, 10 kişi de gözaltına alındı.

Kocaelindeki eylemlerde Polisin bayrak hassasiyeti dikkat çekti

POLİSİN BAYRAK HASSASİYETİ

Öte yandan yapılan gözaltı işlemi sırasında polis, protestoculardan düşen Türk bayrağını alıp, başka bir polise verdi.

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