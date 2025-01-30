Kocaeli'nde kıskançlık kavgası can aldı! Kadın tartıştığı kocasını vurdu 'Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım'

İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Emrah Duran (42) ile eşi Aysel Duran (43) arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. 29 Ocak'ta saat 02.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairelerine gelen çift arasındaki tartışma burada da devam etti. Tartışmanın devamında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'ı ateş ederek yaraladı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

KAYITLI OLMAYAN NUMARAYI SORDU

Aysel Duran'ın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı. Aysel Duran, ifadesinde eşinin isteği ile eğlence mekanına gittiklerini, eşinin alkol aldığını ve tartışmanın eşinin, etraftaki erkeklerin kendisine baktığını öne sürmesi ve kıskanması sonucu başladığını söyledi. Eğlence mekanında çıkıp araca bindiklerini, eşinin ısrarlı isteği ile cep telefonunu verdiğini ve tartışmanın sürdüğünü aktaran Aysel Duran, Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki evlerine geldiğine yatıp uyuduğunu anlattı. Emrah Duran'ın bir süre sonra kendisini uyandırdığını telefonu alıp kayıtlı olmayan numarayı kendisine sorduğunu, numaranın kime ait olduğunu bilmediğini söylemesi ile tekrar tartıştıklarını dile getiren Aysel Duran, eşinin evde bulunan 2 kızından birini uyandırarak, 'Annenin beni aldattığı şahıs' diye bağırdığını söyledi.

Haberin Devamı

'İNTİHAR ETMEK AMAÇLI SİLAHI ALDIM'

Aradığı numaranın kullanılmadığını öğrenen Emrah Duran'ın kendisine, 'Sen numarayı bilinçli kapattırdın' dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, daha sonra yatak odasına giderek intihar etmek amacıyla silahı aldığını, kendine doğrulttuğu sırada eşinin geldiğini ve 'Sen bir şey yapmazsın, o silahı alayım, sen o zaman gör' dediğini anlattı. Tartışarak salona geldiklerini, burada eşinin kendisine, 'Sık lan, sen sıkmazsan ben sıkacağım' dediğini ifadesinde belirten Aysel Duran, silahı kendisine doğrulttuğunda kızlarının, 'Anne yapma' dediklerini, bu yüzden vazgeçtiğini, eşinin evdeki ikinci silahı almak amacıyla yatak odasına yöneldiği sırada gözünü kapatıp, rastgele ateş açtığını ve eşinin yere düştüğünü söyledi.

Haberin Devamı

'SADECE MUTLU BİR YUVAM OLSUN İSTEDİM'

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp eşini vurduğunu ve yerde hareketsiz şekilde yattığını söylediğini anlatan Aysel Duran ifadesinde, kendi kardeşini de arayıp olayı anlatıp, çocukları alması gerektiğini söylediği öğrenildi. Amacının eşini vurmak ya da öldürmek olmadığını, eşini daha önce yaptıkları nedeniyle defalarca affettiğini söyleyen Aysel Duran'ın 'Sadece huzurlu ve mutlu bir yuvam olsun istedim; çok pişmanım' dediği ifadesinde yer aldı.