Kocaeli'nde bayram tedbirleri açıklandı! Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların seyir yapmalarını yasakladı.

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tedbirleri kapsamında kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önleyebilmek adına çeşitli tedbirler aldı. Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı tatili ile eğitim-öğretim ara tatilinin aynı döneme rastlamasıyla trafiğin yoğunlaşacağı belirtilerek, 28 Mart Cuma günü saat 16.00'dan 30 Mart Pazar günü saat 01.00'e kadar kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara izin verilmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "Ankara ili istikametine; Anadolu (O4) Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, D-100 kara yolu İstanbul-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, D-130 kara yolu Yalova-Kocaeli il sınırından Sakarya il sınırına kadar, İzmir ili İstikametine; O5 (Gebze-İzmir) Otoyolunda Yalova il sınırına kadar, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine valiliğimizce karar verilmiştir" ifadelerine yer verilirken, ayrıca 27 Mart-6 Nisan tarihleri arasında zaruri haller hariç yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılmayacağı da belirtildi.

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'İSTİSNAİ OLARAK SEYİRLERİNE İZİN VERİLECEK'

Tedarik süreçlerinin aksamaması için de istisnai seyirlere izin verileceğini bildiren Valilik, açıklamasında, "Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir" denildi.

Açıklamada ayrıca emniyet müdürlüğü ve jandarma komutanlığının devriye faaliyetlerini artıracağı, kaza riski yüksek olan yerlerde trafik ekiplerinin denetim yapacağı belirtildi. Bayram sürecinde de silah atılmasına izin verilmeyeceğini de bildiren Valilik, "Kanun hükümlerine aykırı hareket edenler takip ve tespit edilerek adli, idari tahkikat yapılması sağlanacaktır" ifadelerine yer verdi.