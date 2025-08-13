GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kocaeli'de yapımına başlandı: 12 bin metrekareye kurulacak

13.08.2025 - 14:52
Çayırova'da vatandaşları doğal ürünlerle buluşturacak ve yeşil alanlarda vakit geçirme imkanı sunacak olan "Bahçem Çayırova" projesi hayata geçiriliyor. 12 bin metrekarelik alana kurulacak olan projede, aromatik bitki bahçeleri de yer alacak.

Şekerpınar Mahallesi'nde şekillenecek olan proje, 7'den 70'e tüm vatandaşların toprakla temas kurmasını hedefliyor. Bu kapsamda tarım atölyeleri, bostanlar, eğitim serası, kümes hayvanları alanı ve ailelerin katılımına yönelik etkinlik alanları oluşturulacak. Projenin en dikkat çekici özelliklerinden biri de atıklardan elde edilecek kompostun tarım alanlarında kullanılması olacak. Bu sayede, şehir hayatının içinde doğayla yeniden bağ kurulması hedefleniyor.

Meşhur Kars peyniri müzeyi doldurdu: Cazibe merkezi haline geldi
"Vatandaşlarımızın toprakla buluşmasını sağlayacağız"

Projede devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, fide dikimi de gerçekleştirdi. İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, vatandaşların bu alanda toprakla buluşacağını ifade ederek, "Çocuklarımız burada toprakla tanışıp, sebze-meyve yetiştiriciliğini gözlemleyecekler. Bu alanımız 12 bin metrekareden oluşuyor ve buradan tüm hemşehrilerimizin toprakla buluşmasını sağlayacağız. Çayırova’mızın bereketli topraklarında fide dikimi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kocaelide yapımına başlandı: 12 bin metrekareye kurulacak

"Bahçem Çayırova projemize yoğun bir ilgi var"

Çiftçi, sözlerine şöyle devam etti:

"İlçe sakinlerimizin yoğun gündelik yaşamları arasında yaşadıkları streslerini burada atmalarını hedefliyoruz. Yakın zamanda burada lavanta hasadı gerçekleştirdik. Bahçem Çayırova projemize yoğun bir ilgi var. Çayırova Belediyesi olarak uzun zamandan beri projelendirdiğimiz bu ortamı en kısa sürede tamamlayacağız. Ben Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. El birliği ile güzel bir proje ortaya çıkardık"

