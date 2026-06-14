150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

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Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor



Türkiye'nin sayılı çömlek üretim merkezlerinden biri olarak gösterilen Kınık köyünde geçmişten gelen bilgi ve tecrübeler genç nesillere aktarılmaya çalışılırken, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatın geleceğe taşınması için büyük çaba harcanıyor.