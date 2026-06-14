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150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

14.06.2026 - 23:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİLECİK (İHA)

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık köyünde yaklaşık 150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan çömlekçilik sanatı, tüm zorluklara rağmen yaşatılmaya devam ediyor. Çömlek ustaları el emeği göz nuru eserlerini güneşte kuruması için açık alana çıkarırken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

1150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

Anadolu'nun köklü el sanatları arasında yer alan çömlekçilik, Kınık köyünde sadece bir meslek değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak görülüyor.

2150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

Toprağın ustaların ellerinde şekillenerek sanat eserine dönüştüğü köyde, üretimin en önemli aşamalarından biri olan kurutma işleminde fırınlama öncesi doğal güneş ışığı tercih ediliyor.

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3150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

Köy meydanları ve atölye önlerinde sıralanan yüzlerce çömlek, toprak kap, hem üretimin yoğunluğunu hem de asırlık geleneğin yaşatılması için verilen emeği gözler önüne seriyor. Çömlek ustası Emin Aslan, güneşli havaların çömleklerin doğal yöntemlerle kurutulması açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

4150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

Kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor

Türkiye'nin sayılı çömlek üretim merkezlerinden biri olarak gösterilen Kınık köyünde geçmişten gelen bilgi ve tecrübeler genç nesillere aktarılmaya çalışılırken, unutulmaya yüz tutmuş bu sanatın geleceğe taşınması için büyük çaba harcanıyor.

5150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

Köyde faaliyet gösteren ustalar, hem üretim yapıyor hem de ziyaretçilere çömlekçiliğin inceliklerini anlatarak, kültürel mirasın korunmasına katkı sağlıyor.

6150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

Yüzyılı aşkın süredir toprağı sanata dönüştüren Kınık köyü, bugün de çömlekçiliğin yaşayan merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

7150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

Güneş altında kurumaya bırakılan çömlekler ise, emeğin, sabrın ve Anadolu'nun köklü kültürünün en güzel simgeleri arasında yer alıyor.

8150 yıldır kuşaktan kuşağa aktarılan sanat tüm zorluklara rağmen yaşatılıyor

Kınık, 150 yıllık geçmişiyle çömlekçiliği kültürel kimliği yaşatan en önemli değerlerden biri olarak geleceğe taşıyor.