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Kocaeli'de ÅŸiddetli yaÄŸmur sele dönüÅŸtü! Deniz ve dereler taÅŸtÄ±, yollar göle döndü

Kocaeli'de ÅŸehrin birÃ§ok noktasÄ± ÅŸiddetli yaÄŸmur sebebiyle su altÄ±nda kaldÄ±. VatandaÅŸlar ve sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler gÃ¶le dÃ¶nen cadde ve sokaklarda mahsur kalÄ±rken, ÅŸiddetli yaÄŸmur sebebiyle deniz ve dereler taÅŸtÄ±.Â

08.07.2023 - 12:23 | | Cihan Atik - Ardacan Uzun - Mert GÃ¼renÃ§ KOCAELÄ° (Ä°HA)
Kocaeli'de ÅŸiddetli yaÄŸmur sele dönüÅŸtü! Deniz ve dereler taÅŸtÄ±, yollar göle döndü

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ uyarÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kocaeli'de sabah saatlerinde aralÄ±kla ÅŸiddetli yaÄŸmur etkili olmaya baÅŸladÄ±. Åžehrin birÃ§ok yerinde su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸanÄ±rken, yollar ve caddeler gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼. Deniz ve derelerin taÅŸmasÄ± neticesinde vatandaÅŸlar yolda mahsur kaldÄ±. AraÃ§larda su iÃ§inde kalÄ±rken sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. Yolda kalan bir aracÄ± da bir polis itti.

BazÄ± vatandaÅŸlar ile gÃ¶revliler, caddelerde bulunan ve tÄ±kanan rÃ¶gar kapaklarÄ±nÄ± temizledi. Ã‡Ã¶p konteynerleri de yaÄŸmurun ÅŸiddetiyle biriken suda adeta yÃ¼zdÃ¼. HayatÄ±n felÃ§ olduÄŸu Kocaeli'de yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor. Ekipler herhangi bir olumsuz duruma karÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ä°ntihara kalkÄ±ÅŸtÄ±, piÅŸman olunca mahsur kaldÄ±! Böyle kurtulabildi
Ä°LGÄ°NÄ°ZÄ° Ã‡EKEBÄ°LÄ°RÄ°ntihara kalkÄ±ÅŸtÄ±, piÅŸman olunca mahsur kaldÄ±! Böyle kurtulabildiHaberin TÃ¼m GÃ¶rselleri

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