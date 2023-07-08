Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ uyarÄ±larÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kocaeli'de sabah saatlerinde aralÄ±kla ÅŸiddetli yaÄŸmur etkili olmaya baÅŸladÄ±. Åžehrin birÃ§ok yerinde su baskÄ±nlarÄ± yaÅŸanÄ±rken, yollar ve caddeler gÃ¶le dÃ¶ndÃ¼. Deniz ve derelerin taÅŸmasÄ± neticesinde vatandaÅŸlar yolda mahsur kaldÄ±. AraÃ§larda su iÃ§inde kalÄ±rken sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler zor anlar yaÅŸadÄ±. Yolda kalan bir aracÄ± da bir polis itti.

BazÄ± vatandaÅŸlar ile gÃ¶revliler, caddelerde bulunan ve tÄ±kanan rÃ¶gar kapaklarÄ±nÄ± temizledi. Ã‡Ã¶p konteynerleri de yaÄŸmurun ÅŸiddetiyle biriken suda adeta yÃ¼zdÃ¼. HayatÄ±n felÃ§ olduÄŸu Kocaeli'de yaÄŸmur yaÄŸÄ±ÅŸÄ± devam ediyor. Ekipler herhangi bir olumsuz duruma karÅŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

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