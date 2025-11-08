GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı var
HaberlerGündem Haberleri Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı var

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı var

08.11.2025 - 11:09Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA/İHA

Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı var

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan bir parfüm deposunda yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde parfüm imalatı da yapılan bir depoda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Kocaelide parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı var

Ekiplerin çalışması sürüyor.

Vali İlhami Aktaş, Dilovası'nda çıkan yangının söndürüldüğünü belirterek, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kocaelide parfüm deposunda yangın: 6 can kaybı var

Aktaş, yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

 

Güncel Haberler

Sivas'ta hurdacıdan aldığı bir demlikle başladı, gören herkes hastası oluyor: 42 yıldır bu işi yapıyor!
#Gündem

Sivas'ta hurdacıdan aldığı bir demlikle başladı, gören herkes hastası oluyor: 42 yıldır bu işi yapıyor!

Düzce'de 11 yaşında tarımda devrim yaratan sistemi geliştirdi! TÜBİTAK birinci seçti
#Gündem

Düzce'de 11 yaşında tarımda devrim yaratan sistemi geliştirdi! TÜBİTAK birinci seçti

Antalya'da müteahhit binayı tamamlamayınca kaba inşaata yerleştiler: 6 kardeş çalışan ustaları da kovdu!
#Gündem

Antalya'da müteahhit binayı tamamlamayınca kaba inşaata yerleştiler: 6 kardeş çalışan ustaları da kovdu!