Kocaeli Büyükşehir Belediyesi harekete geçti: Dilovası’nda dikkat çeken dönüşüm!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin hizmet kapasitesini artırmaya yönelik projelerine Dilovası’nda bir yenisini ekliyor. Büyükşehir tarafından geçmiş yıllarda inşa edilen Dilovası Katlı Otopark, kapsamlı bir dönüşümle Dilovası Belediyesi Hizmet Binası’na dönüştürülüyor. Proje kapsamında gerekli imalat çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı alana sahip olan ve Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan yapı, modern belediyecilik anlayışı doğrultusunda yeniden ele alınıyor. Yeni düzenleme ile belediye birimlerinin tek çatı altında toplanması ve vatandaşlara daha hızlı, daha konforlu hizmet sunulması amaçlanıyor.

ZEMİN VE İÇ MEKÂN ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalesi yapılan proje çerçevesinde, katlı otoparkın zemin katı ile birinci bodrum katında bulunan asfalt kaplama söküldü. Zeminde kazı işlemlerinin tamamlanmasının ardından şap çalışmaları gerçekleştirilecek. Devamında ise kapalı alanlarda çelik konstrüksiyon tavan ve duvar imalatları yapılacak.

MODERN MİMARİYLE YENİDEN ŞEKİLLENECEK

Yapının dış cephesinde de kapsamlı bir yenileme planlanıyor. Kısa süre içinde dış cephe kaplama çalışmalarına başlanması hedeflenirken, bina tamamlandığında Dilovası Belediyesi çağdaş, geniş ve ferah bir hizmet alanına kavuşmuş olacak.

Yeni hizmet binasıyla birlikte belediye birimlerinin tek merkezde toplanması sağlanacak, Dilovalı vatandaşlar işlemlerini daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirebilecek.