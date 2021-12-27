Knight Online oyununda giysileri, kılıcı çalındı! Emsal karar: Bir karakter 15 bin lira...

İnternette online olarak oynanan ve yüz binlerce kişinin katıldığı ünlü oyun Knight Online'da oyun karakteri olan Mehmet Andız, şifresinin ele geçirilip, oyundaki maddi değeri yüksek olan karakterinin ve bu karakterinin eşyalarının çalındığını belirterek 17 Mayıs 2013'te savcılığa suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili 5 kişi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açan savcılık iddianamesinde, şüphelilerin fikir ve irade birliği içerisinde bilişim sistemlerinin aynı anda birçok kişiye ulaşmasındaki çabukluk ve sağladığı kolaylığa dayanarak gerçekte Knight Online oyununun hak sahibi www.nttgame.com isimli internet sitesiyle bir alakası olmayan sahte bir internet sitesini hazırladıklarını belirtti.

Karakteri çaldılar

İddianamede, sanıkların bir şekilde Knight Online oyunu oynayan kişilerin iletişim bilgilerini elde ettikleri, müştekinin Knight Online bilgilerini güncellemesi gerektiğine dair cep telefonuna gelen mesajdaki linki tıklayarak Knight Online oyununa ait olduğuna inanıp hesap ve şifre bilgilerini girdiği belirtildi. Böylelikle bilgileri ele geçiren sanıkların müştekinin oyun hesabındaki ekonomik değeri olan oyun karakterlerini ve eşyalarını çaldıkları anlatıldı. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, müşteki Mehmet Andız verdiği ifadesinde, "Ben bu oyunu on yılı aşkın süredir oynamaktayım. Bu oyunu oynayarak suç tarihi itibariyle yaklaşık 10-15 bin TL'ye karşılık gelecek şekilde benim oynamış olduğum oyun karakterinin giysileri, takıları, kılıç gibi eşyaları oluşmuştu. Benim oyun karakterimi ve oyun karakterim için almış olduğum 10-15 bin TL civarındaki sanal ortamdaki eşyaları çalan kişilerden şikâyetçiyim" dedi. Mahkeme, dolandırıcılık eylemine konu edilen sanal karakterlerin ve bu karakterlerin bulunduğu kullanıcı hesabının maddi değerinin objektif olarak ortaya konamadığını, ele geçirilen hesap veya bu hesaba bağlı oyun karakterlerinin üçüncü kişilere satılarak menfaat temin edildiği yönünde dosya kapsamında bir tespitin bulunamadığını belirterek sanıkların beraatına karar verdi.

Bu karar üzerine Mehmet Andız, avukatı Sena İzmitli Demiroğlu aracılığıyla İstinaf'a itirazda bulundu. İtiraz dilekçesinde, Yargıtay 13. Ceza Dairesi'nin, bilgisayar karakter hırsızlığının mahkemelerce nasıl ve ne şekilde cezalandırılacağının kriterlerini belirlediği belirtildi.

Dilekçede, Yargıtay'ın kararında oyun karakterlerinin de veri olduğunu, suçun TCK 244/4 maddesindeki "sistemi engelleme, bozma, verilere yok etme veya değiştirme" şeklindeki bilişim suçunu oluşturduğunu, bilgisayar oyunlarındaki karakterleri çalanların bu suçtan cezalandırılması gerektiğini vurguladığı belirtildi. Dilekçede, ilgili suçun bilişim sistemini bozma, verileri yok etme şeklinde değerlendirilmesi gerekirken mahkemece bu kapsamda bir değerlendirme yapılmamış, beyanı ile verilen kararın usul ve yasaya aykırı olduğu açıktır" denildi. (Milliyet/ELİF ALTIN)