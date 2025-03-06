Klinikte hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara veren doktor hakkında mahkeme kararını verdi

İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme, Zoroğlu'nun 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

CİNSEL İSTİSMAR TUZAĞI



İstanbul'da bir psikiyatri kliniğinde hayvanlarda kullanılan ilaçları çocuklara vererek ailelere ‘cinsel istismar' tuzağı kurmakla suçlanan doktor Süleyman Salih Zoroğlu ve yardım ettiği öne sürülen 5 diğer sanığın yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Süleyman Salih Zoroğlu ve eşi tutuksuz sanık Özgül Zoroğlu hazır bulundu. Duruşmaya bir kısım tutuksuz diğer sanıklar ile taraf avukatları ve müştekiler de katıldı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ



Son sözü sorulan sanık Süleyman Salih Zoroğlu, "Çocuklardan birinin kurtarılması benim içimi aydınlatır. Bu beni karanlıktan çıkaracaktır. Seans kayıtları beni doğru çıkaracak şeyler çıkaracaktır. Ben uyuşturucu maddeyi insanlara verecek biri değilim. Beraatımı talep ediyorum" dedi.

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EŞİ KONUŞTU



Sanık Özgül Zoroğlu ise, "Eşim akademik bilgisine uygun ve asla eziyet çektirmeyecek şekilde tedavi yaptı. Evdeki çocuklarım babasını bekliyor" şeklinde konuştu.

Diğer sanıklar da beraatlarını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Aktaş'ın ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 11 yıl 8 ay 18 gün hapis ve 15 bin 600 TL adli ceza ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanık Aktaş'a ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 1 yıl 8 ay hapsine karar verilirken, mağdur Ali Mirza K.'ye karşı ‘çocuğa karşı eziyet' suçundan 2 yıl 6 ay hapsine hükmedildi. Ahmet Aktaş'ın toplam 15 yıl 10 ay 18 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

ZOROĞLU TOPLAMDA 25 YIL 8 AY 22 GÜN HAPİSLE CEZALANDIRILDI



Süleyman Salih Zoroğlu hakkında ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 14 yıl 22 gün hapis ve 18 bin 740 TL adli para cezasına hükmedildi. Zoroğlu'nun Ali Mirza K. ve Dila B.'ye karşı işlediği ‘çocuğa karşı eziyet' suçundan ayrı ayrı 2 yıl 6 ay hapsine karar verildi. Zoroğlu'nun Elanur C.'ye karşı ‘çocuğa karşı eziyet' suçundan 3 yıl 4 ay hapsine karar verilirken, Cevdet C.'ye karşı işlediği ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan ise 1 yıl 8 ay hapsine hükmedildi. Zoroğlu'nun ‘şantaj' suçundan 10 ay 4 gün, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan ise 10 ay hapsine karar verildi. Zoroğlu toplamda 25 yıl 8 ay 22 gün hapisle cezalandırıldı.



Öte yandan diğer 4 sanık ise tüm suçlardan beraat etti.