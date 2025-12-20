GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kızıltepe'de klima montajı yaparken 2'nci kattan düşerek yaralandı

20.12.2025 - 23:17Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Salih KESKİN/KIZILTEPE (Mardin),(DHA)

MARDİN’in Kızıltepe ilçesinde klima montajı yaparken dengesini kaybeden işçi, 2'nci kattan düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Cumhuriyet Meydanı’ndaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2’nci katındaki dairenin dış kısmına klima montajı yapan ismi öğrenilmeyen işçi, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Gündem
