Kızıltepe'de klima montajı yaparken 2'nci kattan düşerek yaralandı

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi merkez Cumhuriyet Meydanı’ndaki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 2’nci katındaki dairenin dış kısmına klima montajı yapan ismi öğrenilmeyen işçi, dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.